Meteo | l’allarme della Protezione Civile

Meteo prevede in Italia un caldo africano che porterà temperature fino a 45 gradi, la Protezione Civile lancia allarme incendi. Il Meteo nella penisola italiana prevede un drastico innalzamento delle temperature nei prossimo giorni di agosto, tanto che la Protezione Civile chiedere di mantenere alta la guardia per possibili incendi. A fare l'annuncio è il capo del Dipartimento della Protezione Civile dal 2015 al 2017 e nuovamente dal 2021 Fabrizio Curcio.

