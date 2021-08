Messi: «Devo dire addio al Barcellona, ero convinto di restare» (Di domenica 8 agosto 2021) L’argentino commosso alle lacrime ha parlato spiegando le ragioni del suo addio al Barcellona: «Non avevo mai immaginato questo addio» Leggi su corriere (Di domenica 8 agosto 2021) L’argentino commosso alle lacrime ha parlato spiegando le ragioni del suoal: «Non avevo mai immaginato questo

Advertising

roo_z80 : RT @Corriere: Messi in lacrime: «Devo dire addio al Barcellona. Ero convinto di restare» - Corriere : Messi in lacrime: «Devo dire addio al Barcellona. Ero convinto di restare» - Cadelux : Comunque devo essere onesto. Non ho mai sopportato Messi uomo. - TuttoMercatoWeb : Messi in lacrime in conferenza: 'Dopo anni, devo dire addio al Barcellona. Non è come avevo pensato' - Ramos7755925266 : @giacomodotti1 @Matteo89565783 @DPEsterini @borghi_claudio ti devo ricordare come erano messi l'anno scorso in ques… -