Messa domenica 8 agosto in tv: programma, orari, canale e diretta streaming (Di domenica 8 agosto 2021) Il programma, gli orari e le informazioni sulla Santa Messa e del rosario nella giornata di domenica 8 agosto. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Primo appuntamento su Rai Uno alle ore 10:50, verrà celebrata la Messa in diretta su Rai Uno. Presente anche la diretta streaming su Rai Play. Su canale 5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, con diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di ... Leggi su sportface (Di domenica 8 agosto 2021) Il, glie le informazioni sulla Santae del rosario nella giornata di. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Primo appuntamento su Rai Uno alle ore 10:50, verrà celebrata lainsu Rai Uno. Presente anche lasu Rai Play. Su5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, consulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (28 digitale terrestre, 18 di ...

