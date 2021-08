L'ombra di Lukaku anche sul test di Parma. Contestazione in tribuna? (Di domenica 8 agosto 2021) La grande ombra di Lukaku graverà sul Tardini di Parma. Stasera alle 19 l'Inter di Simone Inzaghi affronterà il penultimo test in vista del via del campionato. Prima dell'esordio di sabato 21 agosto ... Leggi su gazzetta (Di domenica 8 agosto 2021) La grandedigraverà sul Tardini di. Stasera alle 19 l'Inter di Simone Inzaghi affronterà il penultimoin vista del via del campionato. Prima dell'esordio di sabato 21 agosto ...

Parma - Inter: c'è un'ombra sulla partita. E i tifosi contesteranno? Questa sera (domenica 8 agosto), alle ore 19, si giocherà Parma - Inter : si tratta del penultimo test per i nerazzurri prima dell'inizio del campionato. 'La grande ombra di Lukaku graverà sul Tardini' scrive la Gazzetta dello Sport. ' Ieri - ricorda Luca Taidelli nel suo articolo - il belga ha chiesto di non allenarsi e di essere esentato dalla trasferta in ...

