Karch Kiraly nella leggenda | Campione Olimpico da giocatore e allenatore | in 2 sport diversi! Il Dio del volley

ha scritto una pagina leggendaria di sport, ha scolpito perennemente il suo nome non solo nella storia della pallavolo ma dell'universo agonistico tout court. Lo statunitense ha infatti trascinato la Nazionale USA di pallavolo femminile verso la conquista della medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e ha messo le mani sul suo primo titolo a cinque cerchi da allenatore, dopo che ne aveva vinti tre da giocatore.

Negli anni '80 l'ha plasmata, cambiata, riformata. E ora dopo l'ennesimo oro olimpico,ha compiuto nella pallavolo qualcosa che va oltre l'impresa. L'allenatore americano ha vinto l'oro olimpico con la nazionale di volley femminile, battendo in finale con un secco 3 - 0 le ...Dopo il bronzo di Rio 2016, gli States fanno centro eentra nel mito della pallavolo tout court : dopo aver vinto l'oro olimpico da giocatore nel volley indoor (1984 e 1988) e nel beach volley (1996), arriva anche un memorabile sigillo da ...Karch Kiraly ha scritto una pagina leggendaria di sport, ha scolpito perennemente il suo nome non solo nella storia della pallavolo ma dell'universo agonistico tout court. Lo statunitense ha infatti t ...Primo oro in assoluto nella pallavolo. Si è scritta una nuova pagina di storia ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Gli Stati Uniti hanno infatti vinto per la prima volta il torneo ...