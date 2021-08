GP Stiria MotoGP: le dichiarazioni post gara (Di domenica 8 agosto 2021) Il GP di Stiria della MotoGP è terminato, ed è ora di leggere le dichiarazioni dei protagonisti. Ecco le parole dei primi tre classificati, raccolte nel parco chiuso. Per chi si fosse perso il GP, vi riproponiamo la cronaca della gara, che potete trovare nel link qua sotto. GP Stiria: una MotoGP nel segno di Martin Cos’hanno detto i primi 3? Le dichiarazioni dopo il GP di Stiria MotoGP Jorge Martin, vincitore: “Non ci posso credere, è per questo che non sembro molto entusiasta, quello che ho fatto oggi è stato fantastico. Ho ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 8 agosto 2021) Il GP didellaè terminato, ed è ora di leggere ledei protagonisti. Ecco le parole dei primi tre classificati, raccolte nel parco chiuso. Per chi si fosse perso il GP, vi riproponiamo la cronaca della, che potete trovare nel link qua sotto. GP: unanel segno di Martin Cos’hanno detto i primi 3? Ledopo il GP diJorge Martin, vincitore: “Non ci posso credere, è per questo che non sembro molto entusiasta, quello che ho fatto oggi è stato fantastico. Ho ...

