Gestione Asia, l’ex presidente Lonardo replica duramente a Mastella (Di domenica 8 agosto 2021) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa dell’ex presidente dell’Asia, Lucio Lonardo, in replica alle parole di Clemente Mastella: Ho letto con l’attenzione che meritano le dichiarazioni ai media dello staff (?) del Sindaco Mastella su una mia presunta mala gestio dell’Asia, azienda che sarebbe stata salvata ( sic) dalle gestioni successive cosa che appare strana non solo perché era una Azienda sana ma anche perché l’attuale percentuale di raccolta differenziata al miserrimo 62.1% ( pag 56 Classifica Comuni ricicloni ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 8 agosto 2021) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa deldell’, Lucio, inalle parole di Clemente: Ho letto con l’attenzione che meritano le dichiarazioni ai media dello staff (?) del Sindacosu una mia presunta mala gestio dell’, azienda che sarebbe stata salvata ( sic) dalle gestioni successive cosa che appare strana non solo perché era una Azienda sana ma anche perché l’attuale percentuale di raccolta differenziata al miserrimo 62.1% ( pag 56 Classifica Comuni ricicloni ...

anteprima24 : ** Gestione #Asia, l'ex presidente #Lonardo replica duramente a #Mastella ** - paoloigna1 : Proteste in #Thailandia per la gestione governativa del #covid19 - paoloigna1 : Il #Vietnam è ancora in difficoltà nella gestione del #covid19 - DavideCrusader : @capuanogio Il modello gestione via PowerPoint e Zoom non ha mai funzionato Le proprietà solide e ispirate, visiona… -

Ultime Notizie dalla rete : Gestione Asia Mastella: "Asia: eravamo sull'orlo del fallimento, ora modello virtuoso" Benevento . Rivendica i risultati raggiunti sui rifiuti Clemente Mastella, partendo dalla rimozione delle campane del vetro e analizzando gli anni di gestione di Asia: ' La rimozione delle campane di vetro ha messo fine ad anni di degrado urbano Quando abbiamo preso in mano le redini dell'Asia, l'azienda municipalizzata che gestisce il ciclo dei ...

i programmi in tv oggi, 8 agosto 2021: film e intrattenimento ... il Cervino e le montagne della Persia, uno dei luoghi più affascinanti dell'Asia Centrale. E, per ... 18:05 - Tg Sport TG Sport della Domenica 18:15 - Blue Bloods St 8 Ep 19 - Gestione dei rischi 18:50 -...

Gestione Asia, l'ex presidente Lonardo replica duramente a Mastella anteprima24.it LUCIO LONARDO REPLICA A MASTELLA SULL’ASIA Ho letto con l’attenzione che meritano le dichiarazioni ai media dello staff (?) del Sindaco Mastella su una mia presunta mala gestio dell’ASIA, azienda che sarebbe stata salvata ( sic) dalle gestioni ...

Gestione delle mense affidata alla Camst Contratto da 1,5 milioni Dopo l’indagine della Procura il Comune chiude con la Ep Fontanini: siamo riusciti a garantire continuità al servizio ...

Benevento . Rivendica i risultati raggiunti sui rifiuti Clemente Mastella, partendo dalla rimozione delle campane del vetro e analizzando gli anni didi: ' La rimozione delle campane di vetro ha messo fine ad anni di degrado urbano Quando abbiamo preso in mano le redini dell', l'azienda municipalizzata che gestisce il ciclo dei ...... il Cervino e le montagne della Persia, uno dei luoghi più affascinanti dell'Centrale. E, per ... 18:05 - Tg Sport TG Sport della Domenica 18:15 - Blue Bloods St 8 Ep 19 -dei rischi 18:50 -...Ho letto con l’attenzione che meritano le dichiarazioni ai media dello staff (?) del Sindaco Mastella su una mia presunta mala gestio dell’ASIA, azienda che sarebbe stata salvata ( sic) dalle gestioni ...Dopo l’indagine della Procura il Comune chiude con la Ep Fontanini: siamo riusciti a garantire continuità al servizio ...