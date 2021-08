Cagliari, Nandez diserta la trasferta col Maiorca e la società replica (Di domenica 8 agosto 2021) Cagliari - Doppia beffa per il Cagliari : dopo la sconfitta contro il Maiorca , firmata Rodriguez al 40', la situazione si è riscaldata anche all'interno del club, visto che Nahitan Nandez non è ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 8 agosto 2021)- Doppia beffa per il: dopo la sconfitta contro il, firmata Rodriguez al 40', la situazione si è riscaldata anche all'interno del club, visto che Nahitannon è ...

Advertising

marcoconterio : ?? Scoppia il caso Nahitan #Nandez a #Cagliari. Al centro di una trattativa di mercato con l'#Inter, non si è presen… - TuttoMercatoWeb : ESCLUSIVA TMW - Nandez non si presenta al volo del Cagliari per Maiorca. Il ds: 'Atteggiamento irrispettoso' - FcInterNewsit : L’Unione Sarda – Nandez, il Cagliari ritratta: ora vuole tutta la clausola - sportli26181512 : Cagliari, Nandez diserta la trasferta col Maiorca e la società replica: Il giocatore, dopo essere mancato alla tras… - gianpy_italy : RT @AdriBatti: 'Il Cagliari non accetta queste forzature': la furia di Capozzucca contro Nandez. E l'Inter aspetta? -