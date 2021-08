Amichevole Real Madrid-Milan 0-0: gli highlights della partita | VIDEO (Di domenica 8 agosto 2021) Pareggio a reti bianche tra Real Madrid e Milan in Amichevole. Gli highlights della partita giocata a Klagenfurt dalla squadra di Pioli Leggi su pianetamilan (Di domenica 8 agosto 2021) Pareggio a reti bianche train. Gligiocata a Klagenfurt dalla squadra di Pioli

Advertising

DiMarzio : Le scelte di #Pioli per #RealMadridMilan - SkySport : ??? I rossoneri testano le condizioni del campo prima dell'amichevole ??? REAL MADRID ?? MILAN alle 18:30 ?? LIVE su S… - Gazzetta_it : Il Milan tiene testa al Real Madrid. E Maignan para un rigore a Bale #RealMilan - Grande__Jack80 : 'Maignan para il suo primo rigore in amichevole col Real come Donnarumma.' - PianetaMilan : Amichevole #RealMadridMilan, @RafaeLeao7 sui social: “Grande prova oggi” #Leao #ACMilan #Milan #SempreMilan -