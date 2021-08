Vacanze reali, le principesse Leonor e Sofia a Palma de Mallorca (Di sabato 7 agosto 2021) Anche i reali vanno in vacanza. Come d’abitudine la famiglia reale spagnola è arriva alle Baleari. Re Felipe e la moglie Letizia trascorrono un periodo di riposo ogni agosto a Palma de Maiorca con le figlie Leonor e Sofia. Qualche apparizione pubblica però c’è sempre. Leggi su vanityfair (Di sabato 7 agosto 2021) Anche i reali vanno in vacanza. Come d’abitudine la famiglia reale spagnola è arriva alle Baleari. Re Felipe e la moglie Letizia trascorrono un periodo di riposo ogni agosto a Palma de Maiorca con le figlie Leonor e Sofia. Qualche apparizione pubblica però c’è sempre.

Ultime Notizie dalla rete : Vacanze reali I 40 anni di Meghan Markle e gli altri gossip della settimana ... che ha dichiarato di aver tagliato i ponti con molti conoscenti no vax , alle vacanze capresi di ... Per Antonio Caprarica, giornalista ed esperto di faccende reali, la duchessa di Sussex è "un'astuta e ...

Calcio spagnolo sotto choc: addio di Messi al Barcellona e 'guerra' tra sceicchi Lo indicherebbe lo stesso fatto che abbia trascorso le vacanze a Ibiza con gli amici Neymar, ... Parliamo non solo di famiglie reali ricchissime, bensì in conflitto geopolitico tra loro nel mondo arabo. ...

Royal holidays: ecco le mete preferite per le vacanze della famiglia reale inglese Traveller Italia Vacanze reali, le principesse Leonor e Sofia a Palma de Mallorca Potrebbe essere l'ultimo periodo insieme per un bel po' di tempo quello che Leonor e Sofia di Spagna trascorrono con i genitori a Palma de Maiorca. La futura regina dopo le vacanze andrà a studiare in ...

William e Kate rinunciano alle vacanze all’estero Il prossimo anno entrambi compiranno 40 anni e i loro ruoli istituzionali saranno sempre più impegnativi. E così il principe William e la moglie Kate Middleton rinunceranno a viaggi e feste all’estero ...

