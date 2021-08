Temptation Island | parla Valentina | “Tommaso? E’ impazzito…”

Leggi su 361magazine

(Di sabato 7 agosto 2021)di, e del suo rapporto condurante una diretta Instagram Dopodi lei ee della loro relazione, che si è interrotta. La 40enne ex dinedurante una diretta Instagram. Ecco le sue parole: «Non mi aspettavo assolutamente che lui mi avrebbe fatto una cosa del genere. Non voleva partecipare e non si sentiva pronto. Ho insistito io per andarci e lui stava benissimo a fare la vita che facevamo. ...