Sponde, gol e assist: il meglio di Dzeko alla Roma (Di sabato 7 agosto 2021) Edin Dzeko è di nuovo al centro di voci di mercato. L'Inter sta infatti pensando a lui per sostituire Romelu Lukaku. Ecco gol e assist del bosniaco in giallorosso Leggi su video.gazzetta (Di sabato 7 agosto 2021) Edinè di nuovo al centro di voci di mercato. L'Inter sta infatti pensando a lui per sostituire Romelu Lukaku. Ecco gol edel bosniaco in giallorosso

Advertising

AndreaBonacalza : @SimoneCristao Solita amichevole estiva, loro più avanti perché settimana prossima iniziano il campionato ma non ha… - KESSIESMO : Aldilà ti tutta l'euforia per il gol,ma Giroud non ha sbagliato un tocco,sponde perfette e presenza.Grande inizio p… - topolotto2 : @riccardobottoni @SalvatoreAllo13 @TolliVincenzo No mi dispiace perché parliamo di sistemi di gioco diversi, perché… -

Ultime Notizie dalla rete : Sponde gol Sponde, gol e assist: il meglio di Dzeko alla Roma Edin Dzeko è di nuovo al centro di voci di mercato. L'Inter sta infatti pensando a lui per sostituire Romelu Lukaku. Ecco gol e assist del bosniaco in giallorosso

Il calcio in Ungheria sognando il mito di Puskas! ... da autentico bomber spaventaportieri, una media di 23 gol a campionato cui vanno a sommarsi gli ...'64 dopo un'umile ed onesta carriera nelle panchine della serie C troverà maggior fortuna sulle sponde ...

Lione-Brest 1-1, gol e highlights: a Cardona risponde Slimani Sky Sport Inter, due amichevoli prima dell’esordio in Serie A. Ma ancora da confermare IL NUOVO PROGRAMMA – L’Inter ha avuto tre giorni liberi, venerdi, sabato e domenica. Da oggi Simone Inzaghi riprende ad allenare i suoi, con obiettivo la prima giornata di Serie A col Genoa. Non c’è a ...

VIDEO - L'esordio rossonero con gol di Olivier Giroud in Nizza-Milan Nella serata di ieri Olivier Giroud ha esordito con la maglia rossonera nell'amichevole tra Nizza e Milan disputata all'Allianz Riviera. Una buona mezz'ora della punta francese, che ...

Edin Dzeko è di nuovo al centro di voci di mercato. L'Inter sta infatti pensando a lui per sostituire Romelu Lukaku. Eccoe assist del bosniaco in giallorosso... da autentico bomber spaventaportieri, una media di 23a campionato cui vanno a sommarsi gli ...'64 dopo un'umile ed onesta carriera nelle panchine della serie C troverà maggior fortuna sulle...IL NUOVO PROGRAMMA – L’Inter ha avuto tre giorni liberi, venerdi, sabato e domenica. Da oggi Simone Inzaghi riprende ad allenare i suoi, con obiettivo la prima giornata di Serie A col Genoa. Non c’è a ...Nella serata di ieri Olivier Giroud ha esordito con la maglia rossonera nell'amichevole tra Nizza e Milan disputata all'Allianz Riviera. Una buona mezz'ora della punta francese, che ...