Scontro tra due auto e un trattore | strada chiusa e traffico in tilt | soccorsi sul posto

(Di sabato 7 agosto 2021) Grave incidentele lungo laPontina, in direzione Roma. La carreggiata è provvisoriamentealin prossimità del km 51,800, ad Aprilia, in direzione Roma. Duemobili e unsi sono scontrati e, nell’impatto, quattro persone sono rimaste ferite. Sulè intervenuto il personale di Anas per gestire la viabilità e deviare ilveicolare allo svincolo di Campoverde Nord. Laè stataper permettere agli operatori di liberare la sedele dai ...

Advertising

ilriformista : 'Iniziai a frequentare il Palazzo di giustizia di Milano nel ‘77. Finito il mandato i capi andavano al piano di sot… - Agenzia_Ansa : Si inasprisce lo scontro tra Budapest e Bruxelles sullo stato di diritto. L'Ungheria, con una decisione del governo… - CalcioPillole : Inizia la #CoppaItalia: è atteso per questo tardo pomeriggio, alle 19:00, il primo scontro del turno preliminare tr… - badtasteit : #ScarlettJohansson vs Disney, scontro tra gli avvocati: 'Una campagna orchestrata', 'attacco misogino' - Quot_Molise : Scontro tra tir e furgone sulla Statale 17, camion ribaltato e traffico rallentato | -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro tra

Agenzia ANSA

i protagonisti oltre allo stesso Papaleo , Max Gazzè e Alessandro Gassmann . Mediaset dice ... Pier Silvio Berlusconi: 'Ora puntiamo alle famiglie' APPROFONDIMENTI TV Galli ride durante lo...A dimostrazione del fatto che i l tema non può e non deve essere ridotto ad unovaccinati e non vaccinati . Perché, sottolineo, così non è. Per questo esprimo massimo sostegno ai colleghi ...Bleak Faith: Forsaken è un nuovo souls-like che propone alcune idee interessanti: ecco la nostra anteprima.. Figlio di una delle molte positive campagne Kickstarter, Bleak Faith: Forsaken è un nuovo ...Tutte le informazioni sulla nuova edizione del contenitore pomeridiano di Canale 5: orario, partenza e lo scontro con La Vita in Diretta ...