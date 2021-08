Patrick Zaki: in carcere da un anno e mezzo. Protesta degli attivisti al Cairo (Di sabato 7 agosto 2021) Alla vigilia della ricorrenza Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, aveva ricordato che Patrick Zaki sta arrivando al diciottesimo mese di detenzione illegale L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 7 agosto 2021) Alla vigilia della ricorrenza Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, aveva ricordato chesta arrivando al diciottesimo mese di detenzione illegale L'articolo proviene da Firenze Post.

