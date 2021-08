Mills fa il fenomeno | Doncic va fuori giri | il bronzo è dell' Australia

Advertising

dchinellato : Australia medaglia di bronzo, battendo 107-93 la Slovenia in una finale bella per un tempo e poi controllata dai Bo… - dchinellato : Patty Mills tocca quota 30 mettendo il 64-52 Australia. Mancano 4’46” alla fine del terzo quarto. Mills quando vede… -

Ultime Notizie dalla rete : Mills fenomeno

La Gazzetta dello Sport

Le chiavi ?è ilattorno a cui ruota l'Australia. I punti nei momenti pesanti li mette lui, è lui che spezza la partita nel secondo quarto, che ricaccia indietro la Slovenia ogni volta ...Kiplimo sembra stare meglio, ma è impossibile non considerare favorito per l'oro uncome ... in rapporto all'epoca, un'impresa degna di quella di Billya Tokyo 1964.I Boomers battono 107-93 la Slovenia, trascinati dai 42 punti dell'allievo di Popovich. Il "genio" sloveno, troppo nervoso, non basta alla formazione europea, destinata comunque a un brillante futuro ...Sottotono, invece, Melli (0 punti per lui) mentre l’altro ex biancorosso Polonara ha disputato una gara di sacrificio chiusa comunque con 12 punti. Match deciso dai 16 rimbalzi in attacco concessi agl ...