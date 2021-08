Messi al Psg? Arriva l’annuncio del fratello del proprietario qatariota (Di sabato 7 agosto 2021) Ebbene sì, Messi al Psg sembra ormai ai dettagli. E a riferirlo in prima persona è proprio il fratello del proprietario qatariota del Psg che tramite un tweet afferma “Le trattative sono ufficialmente chiuse. Più tardi l’annuncio“. La Pulce argentina è pronta al trasferimento sotto la Torre Eiffel. Firmerà un biennale con opzione sul terzo anno e percepirà un contratto che con i bonus gli permetterà di guadagnare fino a circa 35 milioni di euro netti a stagione. Manca solo l’annuncio del Psg. Ma dovrebbe essere una questione di ... Leggi su rompipallone (Di sabato 7 agosto 2021) Ebbene sì,alsembra ormai ai dettagli. E a riferirlo in prima persona è proprio ildeldelche tramite un tweet afferma “Le trattative sono ufficialmente chiuse. Più tardi“. La Pulce argentina è pronta al trasferimento sotto la Torre Eiffel. Firmerà un biennale con opzione sul terzo anno e percepirà un contratto che con i bonus gli permetterà di guadagnare fino a circa 35 milioni di euro netti a stagione. Manca solodel. Ma dovrebbe essere una questione di ...

