Mercato Juventus: sfuma un obiettivo, Allegri cerca alternative (Di sabato 7 agosto 2021) Nikola Milenkovic, da tempo un obiettivo dei bianconeri, è ormai sfumato: secondo le indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, il difensore della Fiorentina si trasferirà al West Ham per ...

