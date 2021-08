L’entourage di Messi smentisce: «Ancora nessun accordo con il Psg» (Di sabato 7 agosto 2021) Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, L’entourage di Lionel Messi ha per il momento smentito l’accordo con il Psg Come riportato dal quotidiano spagnolo Sport, componenti delL’entourage di Lionel Messi hanno per il momento smentito un accordo tra il fenomeno argentino e il Psg. «Totalmente falso che ci sia già un accordo con il Psg» è quanto trapela da fonti vicine all’ex numero 10 del Barcellona. Un’offerta ufficiale da parte dei parigini è attesa comunque nelle prossime ore, anche se la chiusura non è Ancora stata trovata. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 agosto 2021) Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola,di Lionelha per il momento smentito l’con il Psg Come riportato dal quotidiano spagnolo Sport, componenti deldi Lionelhanno per il momento smentito untra il fenomeno argentino e il Psg. «Totalmente falso che ci sia già uncon il Psg» è quanto trapela da fonti vicine all’ex numero 10 del Barcellona. Un’offerta ufficiale da parte dei parigini è attesa comunque nelle prossime ore, anche se la chiusura non èstata trovata. L'articolo ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : AS - Chelsea, Abramovich ha chiesto un summit urgente con l'entourage di Messi - calciomercatoit : ?? #Messi, l'entourage frena l'accordo con il #PSG. Dalla Spagna sono convinti: c'è un terzo club - ABalestrieri : RT @mirkonicolino: (#LaPorteriabtv) Dopo l'addio di #Messi, #Aguero ha dato mandato al suo entourage di trovare un modo per rescindere il c… - morenoAlmare : RT @mirkonicolino: (#LaPorteriabtv) Dopo l'addio di #Messi, #Aguero ha dato mandato al suo entourage di trovare un modo per rescindere il c… - EMIGOAL : RT @mirkonicolino: (#LaPorteriabtv) Dopo l'addio di #Messi, #Aguero ha dato mandato al suo entourage di trovare un modo per rescindere il c… -