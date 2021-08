La biblioteca comunale non presta i libri, gruppo di giovani si organizza (Di sabato 7 agosto 2021) di Monica De Santis In un momento di difficoltà come quello attuale, sempre più spesso le istituzioni hanno difficoltà nello svolgere a pieno le proprie funzioni. Uno dei diritti che ad oggi non viene garantito è “il diritto alla lettura”. E’ quanto è stato “denunciato” e stanno cercando di risolvere i componenti dell’Associazione Animus di?Scafati. Il gruppo che vede alla presidenza Giuseppe Falcone, è composto da oltre 15 giovani che armati di buona volontà stanno cercando di offrire, specie alle fasce più deboli della cittadina dell’agro, un supporto in ciò che possono. Nato un anno fa, l’associazione ha tra le altre cose organizzato ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 7 agosto 2021) di Monica De Santis In un momento di difficoltà come quello attuale, sempre più spesso le istituzioni hanno difficoltà nello svolgere a pieno le proprie funzioni. Uno dei diritti che ad oggi non viene garantito è “il diritto alla lettura”. E’ quanto è stato “denunciato” e stanno cercando di risolvere i componenti dell’Associazione Animus di?Scafati. Ilche vede alla presidenza Giuseppe Falcone, è composto da oltre 15che armati di buona volontà stanno cercando di offrire, specie alle fasce più deboli della cittadina dell’agro, un supporto in ciò che possono. Nato un anno fa, l’associazione ha tra le altre coseto ...

Advertising

GazzChianti : BAGNO A RIPOLI - Nuove modalità di accesso alla Biblioteca Comunale con Green Pass. Per chi non è ancora in posses… - sirmacs : RT @K_a_t_i_a_M: A voi non ricorda Escher? Ho subito adorato questo posto. Palazzo Marchesale, Pisciotta...in cima alle scale la bibliotec… - patricelumumb19 : RT @K_a_t_i_a_M: A voi non ricorda Escher? Ho subito adorato questo posto. Palazzo Marchesale, Pisciotta...in cima alle scale la bibliotec… - AndriaLiveIt : #Andria In biblioteca comunale si entra solo con il green pass - pbrex668 : RT @K_a_t_i_a_M: A voi non ricorda Escher? Ho subito adorato questo posto. Palazzo Marchesale, Pisciotta...in cima alle scale la bibliotec… -