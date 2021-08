Incendi in Grecia: evacuati migliaia di residenti e turisti. Fumo su Atene: "Chiudete finestre e non uscite" (Di sabato 7 agosto 2021) In Grecia migliaia di turisti e residenti sono stati evacuati a causa degli Incendi e una densa nuvola di Fumo e cenere sovrasta Atene, mentre in alcune regioni sono previsti oggi forti venti e temperature fino a 38 gradi. Sono almeno 1.450 i vigili del fuoco impegnati con l’ausilio di 15 aerei e di rinforzi in arrivo da altri Paesi. I roghi minacciano la penisola dell’Attica, compresa la capitale, Evia, seconda isola più grande del Paese, a est di Atene e la regione del Peloponneso, nel Sud-Ovest. Il bilancio finora è di due morti, tra ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 7 agosto 2021) Indisono statia causa deglie una densa nuvola die cenere sovrasta, mentre in alcune regioni sono previsti oggi forti venti e temperature fino a 38 gradi. Sono almeno 1.450 i vigili del fuoco impegnati con l’ausilio di 15 aerei e di rinforzi in arrivo da altri Paesi. I roghi minacciano la penisola dell’Attica, compresa la capitale, Evia, seconda isola più grande del Paese, a est die la regione del Peloponneso, nel Sud-Ovest. Il bilancio finora è di due morti, tra ...

