Il farmaco contro la tenia può aiutare contro il Covid-19 (Di sabato 7 agosto 2021) Un gruppo di farmaci a lungo prescritti per il trattamento della tenia ha ispirato un composto che mostra un’efficacia su due fronti contro il Covid-19. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista ACS Infectious Disease. Il composto, parte di una classe di molecole chiamate salicylanilides, è stato progettato nel laboratorio del professor Kim Janda, PhD, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Lesioni polmonari scoperte nei morti da Coronavirus Come finisce una pandemia? Il vaccino porterà le vite alla normalità? Danni organi ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 7 agosto 2021) Un gruppo di farmaci a lungo prescritti per il trattamento dellaha ispirato un composto che mostra un’efficacia su due frontiil-19. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista ACS Infectious Disease. Il composto, parte di una classe di molecole chiamate salicylanilides, è stato progettato nel laboratorio del professor Kim Janda, PhD, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Lesioni polmonari scoperte nei morti da Coronavirus Come finisce una pandemia? Il vaccino porterà le vite alla normalità? Danni organi ...

