Guido Catalano | «Perché non bisognerebbe innamorarsi ad agosto»

A Guido Catalano tocca dover dare torto a Baglioni. «No, l'estate non è un buon momento per innamorarsi». Il poeta e scrittore ce lo racconta dall'altro lato della cornetta, in una caldissima giornata siciliana, una di quelle che a lui non piacerebbero proprio per fare conquiste. Sulla peggiore stagione per i sentimenti, Catalano – le cui letture di poesie sono sempre sold out – ha deciso di farci un podcast alla sua maniera: tanto seria quanto scanzonata. In Amare male, una nuova puntata disponibile ogni giorno da qui al 21 agosto (sul sito di Chora Media, che lo produce, e su tutte le piattaforme audio gratuite), risponde alle richieste d'aiuto degli innamorati infelici, dei mariti insicuri, dei traditori potenziali e di chiunque abbia bisogno di un po' di «consigli spropositati, perle di saggezza, strategie autolesionistiche, cazzeggi poetici».

