Green pass: a Milano la protesta arriva sotto sede Regione (Di sabato 7 agosto 2021) Continua la protesta dei 'no Green pass' a Milano. I manifestanti, che si sono radunati a partire dalle 17:30 in piazza Fontana a due passi dal Duomo, hanno sfilato prima per le vie del centro città ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 7 agosto 2021) Continua ladei 'no' a. I manifestanti, che si sono radunati a partire dalle 17:30 in piazza Fontana a duei dal Duomo, hanno sfilato prima per le vie del centro città ...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Green pass: a Milano la protesta arriva sotto sede Regione Continua la protesta dei 'no green pass' a Milano. I manifestanti, che si sono radunati a partire dalle 17:30 in piazza Fontana a due passi dal Duomo, hanno sfilato prima per le vie del centro città in oltre 5 mila. Poi hanno ...

Stasera Italia, Vittorio Sgarbi difende il green pass: "Nessuna oppressione. Ma legittimi i dubbi sul vaccino" Il green pass obbligatorio per alcune attività è ufficialmente entrato in vigore dal 6 agosto, ma ancora si continua a discutere sull'opportunità di questa mossa del Governo Draghi. A Stasera Italia, ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Covid, raggiunti i 71 milioni di vaccini: oggi 6.902 positivi La campagna vaccinale incrementa la distribuzione dei sieri: quasi 7 milioni di Green Pass in un solo giorno. Sono 22 le vittime da Covid ...

Green pass, vaccini, mascherine: parla il virologo Clementi La vera eredità che porteremo con noi quando – si spera – la pandemia di Covid-19 sarà alle nostre spalle? “Le mascherine”. E’ la previsione del virologo Massimo Clementi, che non ha dubbi: “Io non le ...

