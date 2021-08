Gerry Scotti beccato al supermercato: indossa un ‘accessorio’ particolare, mai visto così in tv (Di sabato 7 agosto 2021) Gerry Scotti è stato avvistato al supermercato di Modica con un look insolito: indossa un accessorio particolare, non gliel’avevamo mai visto prima d’ora! Virginio Scotti, meglio conosciuto come Gerry Scotti, è uno dei conduttori più amati della televisione italiana. E’ uno dei volti più amati nel nostro paese: come conduttore ha all’attivo 700 prime serate L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 7 agosto 2021)è stato avvistato aldi Modica con un look insolito:un accessorio, non gliel’avevamo maiprima d’ora! Virginio, meglio conosciuto come, è uno dei conduttori più amati della televisione italiana. E’ uno dei volti più amati nel nostro paese: come conduttore ha all’attivo 700 prime serate L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

SkyTG24 : È uno dei volti più noti della televisione italiana e oggi compie gli anni: tanti auguri Gerry Scotti! ?? - pazzoeros : Auguri al più simpatico unico è fantastico conduttore televisivo GERRY SCOTTI ???????????? #gerryscotti #buoncompleanno… - pazzipergerry : RT @MikyS03: Tanti auguri di buon compleanno a @Gerry_Scotti, 65 anni e non sentirli! ???? - giusepinadesan1 : RT @Corriere: Scotti fa 65 anni: 500 lire in radio, militante nel Psi con Craxi e le due compagne, 5 cose che non sapete - danieledv79 : RT @Corriere: Scotti fa 65 anni: 500 lire in radio, militante nel Psi con Craxi e le due compagne, 5 cose che non sapete -