Flora Canto fa ironia su Giacomo Urtis e la replica non si fa attendere | “Detto da te…”

(Di sabato 7 agosto 2021) Botta e risposta a distanza tra. Tutto è iniziato dall’esibizione del chirurgo dei vip a Battiti Live, programma musicale condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri.ha commentato la performance ditramite una storia Instagram pubblicata sul proprio profilo: Parole che non sono piaciute all’ex gieffino che hato duramente alla compagna di Enrico Brignano: Se tutti dovessero essere Baglioni e Morandi caranon dovresti neanche ascoltare la musica, dovrebbero sparire la ...

Ma nella puntata di ieri, dopo l'esibizione di Giacomo Urtis è scoppiata una lite via social tra la stesso Urtis e la compagna di Enrico Brignano,che da poco è diventata mamma, per la ...E' una delle ricette Fatto da mamma suggerita da Elena Santarelli che è una cara amica di. Insieme preparano questo gustoso primo piatto che piace sempre a tutti. Ecco la ricetta degli ...Botta e risposta a distanza tra Flora Canto e Giacomo Urtis. Tutto è iniziato dall’esibizione del chirurgo dei vip a Battiti Live, programma musicale condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri.Battiti Live, che va in onda su Italia 1 ed è condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, sta riscuotendo un grandissimo successo. Ma nella puntata di ieri, dopo l’esibizione di Giacomo Urtis è ...