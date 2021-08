Biden e le auto elettriche | una strada difficile

(Di sabato 7 agosto 2021) "Ordine esecutivo”. “Adesione su base volontaria delle case costruttrici”. E’ racchiusa in queste due formule oggettivamente contraddittorie la nuova promessa solenne di Joenella guerra all’inquinamento e ai gas serra, dei quali gli Usa sono il secondo produttore mondiale dietro alla Cina e davanti all’India e all’Ue. Il presidente si è riferito alle nuovein vendita entro il 2030: per metà dovranno essere, ibride o a idrogeno. Al suo fianco i top manager di General Motors, Ford e Stellantis, mentre l’adesione è arrivata dalla Toyota Nord America e dichiarazioni di sostegno da Bmw, Honda, Volvo e Volkwagen. Sarà ...

Anche la Casa Bianca ha diffuso un comunicato per annunciare la firma da parte di Biden di un ordine esecutivo che fissa l'obiettivo, non legalmente vincolante, del 50% per la vendite di auto elettriche, ibride o a idrogeno entro il 2030.