Basket, Olimpiadi Tokyo, Gregg Popovich: “Grande rispetto per la Francia, hanno un grande gruppo”. E su Kevin Durant… (Di sabato 7 agosto 2021) E’ un Gregg Popovich finalmente felice, quello di oggi: dopo esser stato escluso dal taglio della squadra di Monaco 1972, aver dovuto vivere da vice Atene 2004, le tante rinunce e il conseguente 7° posto ai Mondiali di Cina 2019, stavolta per uno dei più grandi allenatori della storia c’è la gloria olimpica. Coach Pop ha guidato Team USA al quarto oro di fila, in una finale complicata e contro un’avversaria che gli aveva dato due grandi delusioni: quella iridata e quella nella prima gara di queste Olimpiadi. A tal proposito, va detto: per la prima volta da quando ci sono i professionisti della NBA, gli Stati Uniti vincono con il percorso ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021) E’ unfinalmente felice, quello di oggi: dopo esser stato escluso dal taglio della squadra di Monaco 1972, aver dovuto vivere da vice Atene 2004, le tante rinunce e il conseguente 7° posto ai Mondiali di Cina 2019, stavolta per uno dei più grandi allenatori della storia c’è la gloria olimpica. Coach Pop ha guidato Team USA al quarto oro di fila, in una finale complicata e contro un’avversaria che gli aveva dato due grandi delusioni: quella iridata e quella nella prima gara di queste. A tal proposito, va detto: per la prima volta da quando ci sono i professionisti della NBA, gli Stati Uniti vincono con il percorso ...

Advertising

fattoquotidiano : Olimpiadi, la cronaca della quindicesima notte: le nostre “Farfalle” della ginnastica ritmica sono in finale, agli… - Corriere : Basket, oro agli Usa. Ritmica, le farfalle in finale - Le gare live - Corriere : Basket, oro agli Usa. Ritmica, le farfalle in finale - Le gare live - dchinellato : L’oro di Team USA visto con gli occhi di Gregg Popovich. Uno per cui servire il proprio paese, anche come ct dell n… - OA_Sport : Basket, Olimpiadi Tokyo: le parole di Gregg Popovich dopo la medaglia d'oro di Team USA -