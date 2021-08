Spagna, produzione in frenata a giugno (Di venerdì 6 agosto 2021) (Teleborsa) – Frena la produzione industriale in Spagna a giugno. Secondo l’Ufficio di Statistica nazionale (INE), la produzione scede dell’1% su base mensile dopo il +1,5% del mese precedente. Inoltre, si è registrato un aumento tendenziale dell’11,1%, inferiore alle stime degli analisti (+13,5%) ed al mese precedente (+25%). Il dato è corretto per la stagionalità e gli effetti del calendario, mentre l’indice grezzo segna un +11,2% (+27,9% il precedente). Leggi su quifinanza (Di venerdì 6 agosto 2021) (Teleborsa) – Frena laindustriale in. Secondo l’Ufficio di Statistica nazionale (INE), lascede dell’1% su base mensile dopo il +1,5% del mese precedente. Inoltre, si è registrato un aumento tendenziale dell’11,1%, inferiore alle stime degli analisti (+13,5%) ed al mese precedente (+25%). Il dato è corretto per la stagionalità e gli effetti del calendario, mentre l’indice grezzo segna un +11,2% (+27,9% il precedente).

