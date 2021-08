Sky | nel futuro di Ilicic può esserci il Milan con cui c’è già l’accordo

(Di venerdì 6 agosto 2021) L’esperienza di Josipall’Atalanta potrebbe essere giunta al termine, come ha fatto intendere il giocatore stesso negli scorsi giorni. Il, che lo punta da tempo, si è rifatto sotto con più insistenza, come riportato dalla redazione di Sky Sport. Gradimento reciproco e primi contatti che risalgono ad aprile, per un giocatore che Massara avrebbe già voluto nella sua precedente esperienza alla Roma. Ilhanno raggiunto un accordo, mentre manca ancora quello con l’Atalanta, che comunque ha memorizzato la volontà dell’ex Fiorentina e Palermo di essere ceduto. L’intenzione delè ...

Il trequartista sloveno sta preparando l'addio all'Atalanta e i rossoneri sono pronti ad approfittarne, avendo già…

ROMA - Alessandro Del Piero ha detto la sua sulla corsa al titolo nel prossimo campionato di Serie A : " Per quanto riguarda la lotta Scudetto, io metterei l'Inter in ...l'ex calciatore della Juve a...Il campione del mondo 1993 ha stabilito anche un altro record, quello di aver preso parte a 8 edizioni dei Giochi, primato nel suo sport condivideva finora, a quota 7, con Merlene Ottey. Nella ...L'Era di Alessandro Cattelan parte dal suo nuovo show della domenica sera su Rai 1. Ecco il promo di "Da Grande" in onda da inizio agosto.Marco Bezzecchi (Sky Racing Team VR46) dimostra di avere smaltito nel migliore dei modi le cinque settimane di vacanze estive, e chiude in vetta la prima sessione di prove libere del Gran Premio della ...