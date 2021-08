Settembre del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi Cantine aperte in sicurezza | degustazioni e cultura a Scanzorosciate

Advertising

virginiaraggi : Anche quest’anno il Vicariato metterà a disposizione per le scuole di Roma le aule del catechismo e gli spazi parro… - Azzurri : #Nazionale ???? ?? Da settembre via libera alla #VAR nelle Qualificazioni Europee alla Coppa del Mondo ?? #Azzurri… - capuanogio : #Calvarese ha scelto di chiudere la carriera con una prestazione oltre i limiti del grottesco. Poteva provare a r… - lavocedialba : LA GUIDA. Scattato l'obbligo del Green Pass. Dal primo settembre tocca a scuola, università, treni a lunga percorre… - infoitinterno : Il giorno del Green Pass, ma da settembre cambiano le regole: tutte le novità -

Ultime Notizie dalla rete : Settembre del

...- IMOLA (Bo) - Imola in Musica 3- MILANO - Circolo Magnolia È un lungo percorso artistico quello di Ghemon, che lo ha portato a definire un territorio musicale unico all'internoquale ...L'appuntamento è per il 13, data attesissima per i fan della soap ambientata negli anni '... La sua amante Petra arriverà a Milano, e non da sola: con lei ci sarà anche la figlia, frutto...L’estensione del Green Pass è stata una delle misure stabilite dal ... Impulso che prosegue con un’ulteriore estensione a partire dal 1° settembre e che riguarderà i trasporti a lunga percorrenza, ...Una delle direttrici della mia azione di assessore e del governo Musumeci è sempre stata quella di sostenere concretamente il ricchissimo tessuto di teatri, enti musicali e artistici, che innerva la ...