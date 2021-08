Scherma | la rivolta dei fiorettisti | “Cipressa incapace | ha creato disagi” Lettera di fuoco alla Federazione

(Di venerdì 6 agosto 2021) Caos nel mondo del fioretto italiano. La, grande delusione alle Olimpiadi di Tokyo, sta vivendo una fase di grave difficoltà non solo per l’assenza dei risultati sportivi ma anche per i rapporti tesissimi tra gli atleti e il ct Andrea. Dopo il botta e risposta con Elisa Di Francisca il selezionatore azzurro ha subito un’altra stoccata, questa volta molto dolorosa. I suoi atleti, tranne la figlia Erica, hanno firmato e inviato unamolto dura al Presidente Paolo Azzi attraverso la quale chiedono, senza mezzi termini, la rimozione dall’attuale ruolo di ct di. A riportarne alcuni stralci è ...

Advertising

usatoscherma : RT @lasiciliait: Dopo la débacle della scherma, la rivolta degli atleti contro il ct - defrogging : La rivolta Barbolini applicata alla scherma. Yawn. - lasiciliait : Dopo la débacle della scherma, la rivolta degli atleti contro il ct - aochecotta : Erica Cipressa dopo la rivolta della squadra di scherma contro il padre: #Tokyo2020 #giochiolimpici -

Ultime Notizie dalla rete : Scherma rivolta

... arriva El Machete Nella regione simbolo disociale, ora c'è solo violenza e nascono gruppi di autodifesa di Alessia Grossi Serviziopubblico Rai, ladiventa rana e i "live" sono di 2 ...La giornata di ieri è stata tuttaa Federica Pellegrini, settima nella finale dei 200 stile libero ma alla sua quinta e ultima ... rispettivamente nello Skeet e nella; altra carrellata ...Caos nel mondo del fioretto italiano. La scherma, grande delusione alle Olimpiadi di Tokyo, sta vivendo una fase di grave difficoltà non solo per l'assenza dei risultati sportivi ma anche per i rappor ...Sedici atleti della squadra maschile e femminile di scherma mandano una lettera alla Federazione per sostituire il c.t Cipressa.