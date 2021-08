Programmi TV di stasera, venerdì 6 agosto 2021. Rai1 ci ripropina Canzone Segreta (Di venerdì 6 agosto 2021) Canzone Segreta Rai1, ore 21.25: Canzone Segreta (R) Su Rai1 “Canzone Segreta”, lo show emotainment condotto da Serena Rossi. Sotto la “lente d’ingrandimento” ospiti illustri che si alterneranno nel corso delle puntate: volti noti del mondo della tv, dello sport, del giornalismo e non solo. Fisicamente seduto su una poltrona bianca, il protagonista si godrà la “sorpresa” a lui dedicata ignaro di tutto quello che poi accadrà. L’ospite sarà accompagnato dalle prime note della sua Canzone del cuore in un personale mondo di ricordi: si ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 6 agosto 2021), ore 21.25:(R) Su”, lo show emotainment condotto da Serena Rossi. Sotto la “lente d’ingrandimento” ospiti illustri che si alterneranno nel corso delle puntate: volti noti del mondo della tv, dello sport, del giornalismo e non solo. Fisicamente seduto su una poltrona bianca, il protagonista si godrà la “sorpresa” a lui dedicata ignaro di tutto quello che poi accadrà. L’ospite sarà accompagnato dalle prime note della suadel cuore in un personale mondo di ricordi: si ...

_Techetechete : Stasera si torna bambini con i programmi, i cartoni animati e le sigle più belle della TV degli anni '70 e '80. “SO… - gaia_rizzi07 : @rebecaselli guardo rick e morty poi stasera esco con la mia famiglia, tu invece programmi per oggi? - fiorellaqueen91 : RT @_Techetechete: Stasera si torna bambini con i programmi, i cartoni animati e le sigle più belle della TV degli anni '70 e '80. “SORRISI… - CasilinaNews : Programmi, film stasera: guida TV 5 agosto 2021 - 11secon : #TELEVISIONE Programmazione televisiva per stasera, 5 Agosto, nei più seguiti canali in chiaro. Fonte: Programmi T… -