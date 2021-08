Perantoni | stop simboli fascisti | presto esame proposta legge

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Perantoni stop

Agenzia ANSA

Lo dichiara in una nota il presidente della commissione giustizia della Camera Mario, deputato M5S. . 6 agosto 2021... con diversi momenti di tensione eand go. Ma l'accordo politico, 'digerito' dai 5 stelle dopo ... Non nasconde il disappunto il presidente della commissione, il 5 stelle Mario: 'Sono ...(ANSA) - ROMA, 06 AGO - "La provocazione del leghista Durigon offende profondamente tutte le coscienze democratiche. Proprio nei giorni scorsi ho ricevuto da Maurizio Verona, sindaco di Sant'Anna di S ...L’accordo sulla riforma penale c’è. Con il sì dei 5 stelle. E l’approdo in Aula slitta a domenica pomeriggio. Arriva in extremis, al termine di una lunghissima giornata di trattative, stop and go e mi ...