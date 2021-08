“On the Road”, il calendario Pirelli 2022 di Bryan Adams (Di venerdì 6 agosto 2021) “On the Road” è il nome del calendario Pirelli 2022 scelto dal artista Bryan Adams. Un nome insolito che è stato scelto da Adams per descrivere a pieno il modo di vivere dei musicisti. Sono quelli che prendono la strada e vanno in giro a suonare la loro musica, per far provare ancora quel brivido alla sola idea. Infatti, durante un’intervista a Sky tg24 ha dichiarato: “Perché è ciò che noi musicisti adesso non possiamo fare, ma possiamo ancora essere ispirati dall’idea di metterci in viaggio perché questo è il modo di vivere dei musicisti, quando andiamo in giro per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 6 agosto 2021) “On the” è il nome delscelto dal artista. Un nome insolito che è stato scelto daper descrivere a pieno il modo di vivere dei musicisti. Sono quelli che prendono la strada e vanno in giro a suonare la loro musica, per far provare ancora quel brivido alla sola idea. Infatti, durante un’intervista a Sky tg24 ha dichiarato: “Perché è ciò che noi musicisti adesso non possiamo fare, ma possiamo ancora essere ispirati dall’idea di metterci in viaggio perché questo è il modo di vivere dei musicisti, quando andiamo in giro per ...

