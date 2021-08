Olimpiadi Tokyo: Palmisano oro nella 20km marcia femminile! Chamizo, Busà e il sogno della 4x100. Programma italiani in gara oggi venerdì 6 agosto (Di venerdì 6 agosto 2021) Programma completo italiani in gara venerdì 6 agosto Olimpiadi Tokyo 2020 LA GIOIA DI ANTOnella Palmisano "Cosa provo? Ho voglia di sentire l'inno e poi ve lo dirò. Massimo (Stano, ndr) mi ha fatto piangere,... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 6 agosto 2021)completoin2020 LA GIOIA DI ANTO"Cosa provo? Ho voglia di sentire l'inno e poi ve lo dirò. Massimo (Stano, ndr) mi ha fatto piangere,...

Advertising

Eurosport_IT : ?? | Nella storia delle Olimpiadi, l'Italia non aveva MAI vinto 4 ori nell'atletica: a Tokyo scriviamo la storia! ??… - Coninews : Prodigioso in vasca, monumentale nella acque libere! ????? All'Odaiba Marine Park Gregorio #Paltrinieri completa il… - virginiaraggi : Grande Massimo #Stano! L’azzurro, che vive e si allena a Ostia, ha vinto l’oro nella 20 km di marcia alle Olimpiadi… - goldencompaaaa : RT @Eurosport_IT: ?? | Nella storia delle Olimpiadi, l'Italia non aveva MAI vinto 4 ori nell'atletica: a Tokyo scriviamo la storia! ???????????… - mrschanandlerv : RT @Eurosport_IT: ?? | Nella storia delle Olimpiadi, l'Italia non aveva MAI vinto 4 ori nell'atletica: a Tokyo scriviamo la storia! ???????????… -