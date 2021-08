Olimpiadi: dietro l’oro di Busà nel karate c’è il lavoro di un tecnico di Limbiate (Di venerdì 6 agosto 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color C’è anche un po’ di Limbiate nella fantastica medaglia d’oro appena conquistata da Luigi Busà nel karate alle Olimpiadi di Tokyo. Tra i tecnici che hanno seguito gli atleti italiani di questa specialità infatti, c’è anche Cristian Verrecchia, classe ‘74, cresciuto a Limbiate anche se oggi vive a Roma. “Nel 1981 mio padre aveva aperto tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd ... Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 6 agosto 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color C’è anche un po’ dinella fantastica medaglia d’oro appena conquistata da Luiginelalledi Tokyo. Tra i tecnici che hanno seguito gli atleti italiani di questa specialità infatti, c’è anche Cristian Verrecchia, classe ‘74, cresciuto aanche se oggi vive a Roma. “Nel 1981 mio padre aveva aperto tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd ...

Advertising

Eurosport_IT : CECCON, MARTINENGHI, BURDISSO E MIRESSI VOLANOOO! ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics |… - r_starchei : Caz un oro dietro l’altro. Allora frates milanisti la seconda metà delle Olimpiadi è stata un trionfo. Aspettiamo l… - DarioViPu64 : @tate_kento @AleAntinelli Ma come cervello.!! La Francia ha 10 milioni di abitanti in più e sta dietro di noi. La C… - epizeusi : Io non ci sto più dietro a tutti sti boni delle Olimpiadi. Lo sapevo che dovevo darmi allo sport da regazzino - Pandemonio___ : @ilbassottoSC @dailydrama2021 Speriamo gufi ancora un po' così ci assicuriamo altre medaglie. Ora tutti quelli dal… -