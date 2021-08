M5S, Iovino: “Dsga, in 164 saranno immessi in ruolo in Campania” (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“A partire dal prossimo anno scolastico 164 Dsga (direttori dei servizi generali e amministrativi) saranno immessi in ruolo in Campania. Un grande risultato che consentirà di stabilizzare figure importantissime per il funzionamento delle nostre scuole, che si sono rivelate fondamentali nella gestione delle risorse e delle criticità connesse all’emergenza pandemica. A seguito dell’approvazione di un mio ordine del giorno, il Ministero e delle Finanze ha autorizzato l’assunzione di 164 Dsga, attingendo alle graduatorie approvate all’esito del concorso ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“A partire dal prossimo anno scolastico 164(direttori dei servizi generali e amministrativi)inin. Un grande risultato che consentirà di stabilizzare figure importantissime per il funzionamento delle nostre scuole, che si sono rivelate fondamentali nella gestione delle risorse e delle criticità connesse all’emergenza pandemica. A seguito dell’approvazione di un mio ordine del giorno, il Ministero e delle Finanze ha autorizzato l’assunzione di 164, attingendo alle graduatorie approvate all’esito del concorso ...

Advertising

anteprima24 : ** #M5S, #Iovino: “#Dsga, in 164 saranno immessi in ruolo in #Campania” ** - bassairpinia : M5S, Iovino: “Con Conte si compie rinnovamento, ora ricostruiamo il Paese” - - Scisciano : Campania, Fincantieri. Iovino e Di Lauro (M5S):”Impegno del Governo per il rilancio del sito stabiese”: I deputati… - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie #Castellammare, #Iovino e Di Lauro (#M5s): 'Non consentiremo che #Fincantieri diventi altra… -