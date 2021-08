Jon Krakauer: «Ho un senso di colpa per quella spedizione sull’Everest, la gente non lo ha capito» (Di venerdì 6 agosto 2021) Sette, settimanale del Corriere della Sera, intervista Jon Krakauer. saggista e alpinista statunitense. E’ stato uno dei sopravvissuti di una spedizione commerciale che ha scalato l’Everest il 10 maggio 1996. Era stato invitato alla spedizione come giornalista. Da quella terribile esperienza sono nati il libro “Aria sottile” e il film “Everest”. Sulla sua scrivania c’è una foto che lo ritrae con due degli 8 scalatori che morirono quel giorno, Andy Harris e Doug Hansen. Stavano per lasciare il campo base per iniziare la scalata. «Eravamo molto felici in quel momento. Credo fosse intorno al 12 aprile 1996, il giorno del mio ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 6 agosto 2021) Sette, settimanale del Corriere della Sera, intervista Jon. saggista e alpinista statunitense. E’ stato uno dei sopravvissuti di unacommerciale che ha scalato l’Everest il 10 maggio 1996. Era stato invitato allacome giornalista. Daterribile esperienza sono nati il libro “Aria sottile” e il film “Everest”. Sulla sua scrivania c’è una foto che lo ritrae con due degli 8 scalatori che morirono quel giorno, Andy Harris e Doug Hansen. Stavano per lasciare il campo base per iniziare la scalata. «Eravamo molto felici in quel momento. Credo fosse intorno al 12 aprile 1996, il giorno del mio ...

Advertising

napolista : Uno dei sopravvissuti alla scalata commerciale del 96: «Ho scritto un libro per far desistere le persone e invece h… - PagnaniLola : RT @babetta123: “La fragilità del cristallo non è una debolezza ma una raffinatezza.” Jon Krakauer . . . (Into the wild! - Gianmar26145917 : RT @babetta123: “La fragilità del cristallo non è una debolezza ma una raffinatezza.” Jon Krakauer . . . (Into the wild! - babetta123 : “La fragilità del cristallo non è una debolezza ma una raffinatezza.” Jon Krakauer . . . (Into the wild! -