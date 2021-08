Italia sempre più ad alta velocità: Tortu, Jacobs, Patta e Desalu vincono l’oro nella staffetta 4×100 (Di venerdì 6 agosto 2021) È sempre più incredibile quello che sta facendo l’Italia nell’atletica. nella staffetta 4×100, Lorenzo Patta, Marcell Jacobs (che aveva già vinto l’oro nei 100 metri), Eseosa Desalu e Filippo Tortu hanno conquistato la medaglia d’oro. Folle rimonta degli azzurri, con Tortu che brucia al fotofinish il rivale della Gran Bretagna, regalando il successo all’Italia col tempo di 37”50, con un solo centesimo di vantaggio. Chiude il podio il Canada a 37?70. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 6 agosto 2021) Èpiù incredibile quello che sta facendo l’nell’atletica., Lorenzo, Marcell(che aveva già vintonei 100 metri), Eseosae Filippohanno conquistato la medaglia d’oro. Folle rimonta degli azzurri, conche brucia al fotofinish il rivale della Gran Bretagna, regalando il successo all’col tempo di 37”50, con un solo centesimo di vantaggio. Chiude il podio il Canada a 37?70. L'articolo ilNapolista.

