Imola | potenziata l’attività della Neurogastroenterologia | ecco come

(Di venerdì 6 agosto 2021) In ospedale una Manometria ManoScan® ad alta risoluzione per eseguire lo studio in 3D dei tratti del tubo digerente maggiormente coinvolti nei pazienti affetti da mielolesione, cerebrolesione e da altre patologie del sistema nervoso– Un nuovo importante tassello è stato posato nel mosaico dell’offerta diagnostico-clinica e del patrimonio tecnologico dell’Istituto: l’ospedale, infatti, ha recentemente potenziato le attività degli Ambulatori dicoordinati dalla dottoressa Mimosa Balloni, medico internista di Montecatone, grazie a una collaborazione con il Policlinico di Sant’Orsola di Bologna che ha messo a disposizione il ...