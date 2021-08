«I wanna be your slave» dei Måneskin con Iggy Pop è una bomba (Di venerdì 6 agosto 2021) I Måneskin con Iggy Pop: ecco cosa dovrebbe significare la collaborazione tra artisti. La “nuova” versione di I wanna be your slave è uscita dopo la mezzanotte di venerdì 6 agosto e non si può dir niente. Se già il singolo, pubblicato dalla band romana a giugno, stava già riscuotendo un ottimo successo – anche se è la loro cover di Beggin' la loro canzone più ascoltata al mondo – in questa nuova veste, che vanta l'intervento della voce degli Stooges, è letteralmente una bomba. Anzi, di più, perché potrebbe perfino convincere i non fan dei Måneskin a non storcere il naso, ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 6 agosto 2021) IconPop: ecco cosa dovrebbe significare la collaborazione tra artisti. La “nuova” versione di Ibeè uscita dopo la mezzanotte di venerdì 6 agosto e non si può dir niente. Se già il singolo, pubblicato dalla band romana a giugno, stava già riscuotendo un ottimo successo – anche se è la loro cover di Beggin' la loro canzone più ascoltata al mondo – in questa nuova veste, che vanta l'intervento della voce degli Stooges, è letteralmente una. Anzi, di più, perché potrebbe perfino convincere i non fan deia non storcere il naso, ...

IlContiAndrea : #Maneskin duettano con #IggyPop in “I Wanna Be Your Slave”: “Merito anche suo se abbiamo fondato la band”… - VanityFairIt : Dopo l'anticipazione (rigorosamente social), la conferma - SkyTG24 : Måneskin e Iggy Pop, I wanna be your slave: uscita oggi la loro canzone insieme - xhelenadelonge : io penso che l'errore sia evidente anche ad una persona non musicista: avrebbero dovuto riarrangiare anche la base… - mazeofnightwave : Hanno messo I wanna be your slave a una festa per bambini ahahahahah mi sto pisciando sotto vi prego -