Green Pass nei centri commerciali, certificato obbligatorio? Ecco quando serve e da quando (Di venerdì 6 agosto 2021) Da oggi sarà necessario mostrare il Green Pass per andare a mangiare nei ristoranti al chiuso, per vedere una mostra o per rilassarsi in un centro termale. Quel documento di cui tanto si è discusso entra di fatto in vigore e sarà obbligatorio nella maggior parte dei luoghi al chiuso, a eccezione di alcune attività essenziali come le farmacie, i supermercati, i negozi. Servirà il certificato verde nei centri commerciali? E' questo quello che si chiedono in tanti, soprattutto dopo la decisione di rendere obbligatorio il Green Pass da ...

