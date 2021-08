Green Pass, come averlo (Di venerdì 6 agosto 2021) Green Pass obbligatorio da oggi, 6 agosto 2021, in Italia. come ottenerlo? come si scarica? A cosa serve? Per averlo, i cittadini di età superiore ai 12 anni devono soddisfare una delle 3 condizioni indicate: aver ricevuto il vaccino contro il coronavirus; essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore; essere guariti dalla Covid 19 negli ultimi sei mesi. La certificazione verde viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente nei seguenti casi: aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da almeno 15 giorni; aver completato il ciclo vaccinale; ... Leggi su udine20 (Di venerdì 6 agosto 2021)obbligatorio da oggi, 6 agosto 2021, in Italia.ottenerlo?si scarica? A cosa serve? Per, i cittadini di età superiore ai 12 anni devono soddisfare una delle 3 condizioni indicate: aver ricevuto il vaccino contro il coronavirus; essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore; essere guariti dalla Covid 19 negli ultimi sei mesi. La certificazione verde viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente nei seguenti casi: aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da almeno 15 giorni; aver completato il ciclo vaccinale; ...

