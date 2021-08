Green pass, Aprea: “Grande soddisfazione per la sua adozione a scuola, così si tornerà in piena sicurezza” (Di venerdì 6 agosto 2021) Il Consiglio dei Ministri approva il nuovo decreto sull'obbligo del Green pass: sarà esteso dal primo settembre ai trasporti a lunga percorrenza (con aumento della capienza dal 50% all'80%), al personale scolastico e anche agli studenti all'università. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 6 agosto 2021) Il Consiglio dei Ministri approva il nuovo decreto sull'obbligo del: sarà esteso dal primo settembre ai trasporti a lunga percorrenza (con aumento della capienza dal 50% all'80%), al personale scolastico e anche agli studenti all'università. L'articolo .

