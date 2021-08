Giulia Salemi e Pierpaolo insieme alla Gregoraci?

(Di venerdì 6 agosto 2021) Reunion del tutto inaspettata per un trio alquanto insolito: ElisabettaPretelli einfatti nelle scorse ore si sono rivisti ad un evento a cui erano tutti invitati. Come sono andate le cose tra i tre ex concorrenti del Grande Fratelli Vip? ElisabettaPretelli esi sono rivisti al party di Gianluca Vacchi; gli ex tre concorrenti del Grande Fratello Articolo completo: dal blog SoloDonna

Stando alla pagina Investigatore Social (gestita dal blogger Alessandro Rosica), infatti,starebbe per convolare a nozze con Pierpaolo Pretelli, ex velino di Striscia La Notizia. Il ...Potremmo dire una reunion inaspettata per i tre ex gieffini dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip . Elisabetta Gregoraci , Pierpaolo Pretelli e, si sono incontrati durante il party di Gianluca Vacchi . Se ci siano stati dei brindisi condivisi in onore ai festeggiamenti del noto imprenditore, che ha da poco compiuto 54 anni, non ...Reunion del tutto inaspettata per un trio alquanto insolito: Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi infatti nelle scorse ore si sono ...Giulia Salemi Pierpaolo Pretelli matrimonio: pare proprio che la coppia, una tra le più amate del piccolo schermo, stia per convogliare a nozze.