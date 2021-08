(Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minuti, avvocato nel settore civilistico,nella lista “Città Aperta” alle prossimeamministrative a sostegno del candidato sindaco, Luigi Diego. “Ho svolto attività giudiziale, in proporzioni diverse in ragione dei settori in cui mi sono specializzata (diritto civile e processuale civile, diritto assicurativo, commerciale, e amministrativo). Forte della mia preparazione nelle materie giuridiche, ho costruito la mia esperienza presso un noto Studio Legale in Benevento, dove ho svolto attività giudiziale, con ...

Advertising

lauraboldrini : La Bielorussia, la ricorrenza del 9 agosto cioè un anno dalle elezioni fraudolente e dalla nascita del movimento di… - MariolinaNorma : @GiancarloGarci6 Di Battista è immaturo... e voglio fermarmi qui. Chi voterete alle prox elezioni? Fonderete un par… - vivinbaro : RT @Marco_dreams: Ho letto la circolare di FN: basta leggerla per capire che FN va sciolta, senza se e senza ma. È una vergogna che un mov… - anteprima24 : ** Elezioni, con Perifano anche Antonella Calandrini: sarà candidata con 'Città Aperta' ** - ubikurbs : RT @Maedhros67: Contagio? Quello e il niente sul quale tutta l'infernale farsa e omicida si fonda. E comunque, vaccini o tamponi cambia po… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni con

RomaToday

lui c'è anche un altro consigliere regionale della Calabria indagato. Si tratta di Raffaele ... Conversazioni relative alleregionali del 2020, vinte dal centrodestra, in cui gli indagati ...La lunga corsa verso leamministrative 2021 a Savona del 3 e 4 ottobre è iniziata subitoun colpo di scena. Dopo un lungo periodo di indecisione, l'attuale sindaco Ilaria Caprioglio ha annunciato che non si ...Poi, l’ormai ex magistrato ha annunciato: “Mi candiderò alle elezioni suppletive di Roma per la Camera. Lo farò da cittadino libero, non ho preclusioni e non sono né di destra, né di sinistra“. “Mi ...Antonella Calandrini, avvocato nel settore civilistico, sarà candidata nella lista “Città Aperta” alle prossime elezioni amministrative a sostegno del candidato sindaco, Luigi Diego Perifano. “Ho svol ...