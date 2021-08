Covid, Viola: “Così ho convinto a vaccinarsi chi non voleva” (Di venerdì 6 agosto 2021) “Sono entrata in un negozio di abbigliamento per comprare qualcosa. Tra una prova abito e l’altra, la titolare del negozio mi ha detto di non essere vaccinata e non avere nessuna intenzione di farlo, per paura degli effetti che può avere il vaccino. Ho spiegato i rischi che corre senza protezione, ho detto che senza Green pass non potrà fare nulla… niente! Alla fine, stufa, le ho detto: ‘Ma scusi, se una persona come me che ha trascorso la vita a studiare queste cose e che le insegna ai futuri medici, che conosce tutti gli effetti collaterali dei vaccini, se io mi sono vaccinata e ho fatto vaccinare i miei figli, l’ho fatto perché sono pazza o voglio fare del male a me e alla mia ... Leggi su italiasera (Di venerdì 6 agosto 2021) “Sono entrata in un negozio di abbigliamento per comprare qualcosa. Tra una prova abito e l’altra, la titolare del negozio mi ha detto di non essere vaccinata e non avere nessuna intenzione di farlo, per paura degli effetti che può avere il vaccino. Ho spiegato i rischi che corre senza protezione, ho detto che senza Green pass non potrà fare nulla… niente! Alla fine, stufa, le ho detto: ‘Ma scusi, se una persona come me che ha trascorso la vita a studiare queste cose e che le insegna ai futuri medici, che conosce tutti gli effetti collaterali dei vaccini, se io mi sono vaccinata e ho fatto vaccinare i miei figli, l’ho fatto perché sono pazza o voglio fare del male a me e alla mia ...

Advertising

StefanoFeltri : Covid, vaccinati e variante Delta: i pericoli della cattiva informazione della biologa Antonella Viola - StreetNews24 : Il racconto della scienziata - italiaserait : Covid, Viola: “Così ho convinto a vaccinarsi chi non voleva” - fisco24_info : Covid, Viola: 'Così ho convinto a vaccinarsi chi non voleva': Il racconto della scienziata - TechAway_IT : E' il giorno del green pass: da come ottenerlo (e dove scaricarlo) alle sanzioni per chi viola la norma, tutte le i… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Viola 'Green Pass', le regole in vigore da oggi 6 agosto ... (valido 9 mesi), con il certificato di guarigione dal Covid (valido 6 mesi), con l'esito negativo ... SANZIONI - Per chi viola le regole o non effettua i controlli è prevista una sanzione da 400 a 1000 ...

Green Pass obbligatorio per giocare la 'bolletta', multe fino a mille euro ... le sanzioni che si rischiano Per chi viola le regole o non effettua i controlli è prevista una ... (valido 9 mesi), con il certificato di guarigione dal Covid (valido 6 mesi), con l'esito negativo di ...

Covid, Viola: "Così ho convinto a vaccinarsi chi non voleva" Adnkronos Covid, Viola: “Così ho convinto a vaccinarsi chi non voleva” “Sono entrata in un negozio di abbigliamento per comprare qualcosa. Tra una prova abito e l’altra, la titolare del negozio mi ha detto di non essere vaccinata e non avere nessuna intenzione di farlo, ...

Covid: la Cnn licenzia tre dipendenti tornati in sede non vaccinati La Cnn ha licenziato tre dipendenti che hanno violato le regole aziendali tornando al lavoro senza essere vaccinati. Il presidente della Cnn, Jeff Zucker, ha ...

... (valido 9 mesi), con il certificato di guarigione dal(valido 6 mesi), con l'esito negativo ... SANZIONI - Per chile regole o non effettua i controlli è prevista una sanzione da 400 a 1000 ...... le sanzioni che si rischiano Per chile regole o non effettua i controlli è prevista una ... (valido 9 mesi), con il certificato di guarigione dal(valido 6 mesi), con l'esito negativo di ...“Sono entrata in un negozio di abbigliamento per comprare qualcosa. Tra una prova abito e l’altra, la titolare del negozio mi ha detto di non essere vaccinata e non avere nessuna intenzione di farlo, ...La Cnn ha licenziato tre dipendenti che hanno violato le regole aziendali tornando al lavoro senza essere vaccinati. Il presidente della Cnn, Jeff Zucker, ha ...