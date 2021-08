Covid, Meritocrazia Italia: “Green pass è un credito di cittadinanza” (Di venerdì 6 agosto 2021) Il Green pass ‘è un credito di cittadinanza’. A sostenerlo ‘Meritocrazia Italia’ sollevando dubbi e perplessità. “Da oggi – sottolinea Meritocrazia Italia – entrano in vigore le nuove regole di limitazione dell’accesso a servizi di ristorazione, spettacoli, eventi e competizioni sportive, musei, piscine, palestre, congressi, centri culturali e ricreativi, sale gioco e concorsi pubblici, a chi sia in possesso del Green pass. Ai titolari e ai gestori dei servizi l’onere di verificare il rispetto delle prescrizioni. ... Leggi su italiasera (Di venerdì 6 agosto 2021) Il‘è undi’. A sostenerlo ‘’ sollevando dubbi e perplessità. “Da oggi – sottolinea– entrano in vigore le nuove regole di limitazione dell’accesso a servizi di ristorazione, spettacoli, eventi e competizioni sportive, musei, piscine, palestre, congressi, centri culturali e ricreativi, sale gioco e concorsi pubblici, a chi sia in possesso del. Ai titolari e ai gestori dei servizi l’onere di verificare il rispetto delle prescrizioni. ...

fisco24_info : Covid, Meritocrazia Italia: 'Green pass è un credito di cittadinanza': 'Si cerchi la verità sull’incidente di Wuhan… - italiaserait : Covid, Meritocrazia Italia: “Green pass è un credito di cittadinanza” - IamHafren : RT @laperlaneranera: Il lato positivo del Covid? #SmartWorking, 300mila fuorisede hanno lasciato la città, per tornare a casa. Speriamo ch… - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: Il lato positivo del Covid? #SmartWorking, 300mila fuorisede hanno lasciato la città, per tornare a casa. Speriamo ch… - laperlaneranera : Il lato positivo del Covid? #SmartWorking, 300mila fuorisede hanno lasciato la città, per tornare a casa. Speriamo… -