Covid, in Campania 526 nuovi positivi e 4 morti. Indice di contagio: 6, 1%. Ricoveri in aumento (Di venerdì 6 agosto 2021) Sono 670 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania dall'analisi di 7.642 tamponi molecolari. L'Indice di contagio cala di nuovo: è al 6,1% contro l'8,77% di ieri. Nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania sono segnalati morti 4 nelle ultime 48 ore (uno è deceduto in precedenza ed è stato registrato solo ieri). 13, come ieri, i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, ancora in aumento quelli ricoverati in reparti di degenza: 257 contro i 246 di ieri. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

