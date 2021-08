Covid e lavoro, Confesercenti: imprese disponibili ma servono regole chiare (Di venerdì 6 agosto 2021) (Teleborsa) – “Le imprese sono disposte a collaborare, ma servono tempi adeguati e regole certe. E’ necessario definire attentamente i perimetri dell’intervento, che deve essere graduale, adeguato nei tempi e – soprattutto – non deve scaricare responsabilità eccessive sulle spalle delle imprese”. Così Mauro Bussoni, Segretario Generale Confesercenti, a margine dell’incontro con i Ministri Andrea Orlando e Roberto Speranza per la sicurezza sui luoghi di lavoro. “Bisogna evitare di creare rigidità insostenibili, anche dal punto di vista della tempistica: un’introduzione dell’obbligo a ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 6 agosto 2021) (Teleborsa) – “Lesono disposte a collaborare, matempi adeguati ecerte. E’ necessario definire attentamente i perimetri dell’intervento, che deve essere graduale, adeguato nei tempi e – soprattutto – non deve scaricare responsabilità eccessive sulle spalle delle”. Così Mauro Bussoni, Segretario Generale, a margine dell’incontro con i Ministri Andrea Orlando e Roberto Speranza per la sicurezza sui luoghi di. “Bisogna evitare di creare rigidità insostenibili, anche dal punto di vista della tempistica: un’introduzione dell’obbligo a ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid lavoro Green pass obbligatorio a Bologna. I ristoratori avvertono: 'Non si legge? Non entri' ...cui scatta l'obbligo di mostrare il documento che attesti di aver fatto il vaccino contro il Covid ... Chiaro, bisogna mettere qualcuno all'ingresso che scansiona i qr code, quindi è sempre lavoro in più ...

Covid. Intelligence Usa stanno studiando le prove sull'origine nel laboratorio di Wuhan ...scienziati affidabili in grado di leggere dati così complessi in mandarino - è solo una parte del lavoro delle agenzie di intelligence americane per stilare il rapporto sulle origini del Covid ...

Covid, via libera Linee guida piano spostamenti casa-lavoro Rai News Coronavirus Abruzzo, dati aggiornati al 6 agosto: oggi 85 nuovi positivi e 40 guariti PESCARA – Sono 85 (di età compresa tra 7 mesi e 83 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo ... I carabineri di Montesilvano e di Loreto Aprutino sono al lavoro per ricostruire ...

Green pass: ristoratori milanesi, può essere un costo in più (ANSA) – MILANO, 06 AGO – Favorevoli all’introduzione del green pass, ma perplessi per le modalità di controllo che da oggi dovranno adottare nei confronti dei loro clienti. E’ questo un dei sentiment ...

